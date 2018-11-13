Полпред президента РФ в ПФО и президент Татарстана посетили заводы ПАО «КАМАЗ»

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском округе Игорь Комаров сегодня посетил заводы ПАО «КАМАЗ».

Визит на КАМАЗ полпреда президента РФ начался с осмотра завода двигателей в сопровождении президента РТ Рустама Минниханова и генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина.



Также Игорь Комаров посетил завод «ЦФ КАМА», который производит механические коробки передач для грузовых двигателей мощностью от 160 до 500 л.с. Там ему рассказали о мноступенчатой системе проверок, которую проходит каждая деталь.



Кроме того, полпред президента РФ в Поволжье побывал на строящемся заводе каркасов кабин и автомобильном заводе, где производят сборку готовых грузовиков, передает пресс-служба президента РТ.



Затем Игорь Комаров вместе с Рустамом Миннихановым и мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым посетили IТ-парк.



Напомним, что сегодня Игорь Комаров впервые прибыл в Татарстан в статусе полномочного представителя президента РФ в ПФО. Завтра он проведет в Казани совещание по реализации основных положений указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».