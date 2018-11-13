Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров впервые приехал в Татарстан

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров впервые прибыл с рабочей поездкой в Татарстан.

В аэропорту «Бегишево» его встретили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, передает пресс-служба президента РТ.



В ходе двухдневного визита Игорь Комаров посетит производственные мощности «КАМАЗ», особые экономические зоны (ОЭЗ) республики, примет участие в работе IV Машиностроительного кластерного форума «Цифровая трансформация в промышленности. Международный опыт и российская практика».

В Набережных Челнах Игорь Комаров вместе с Миннихановым осмотрит завод двигателей «КАМАЗ», завод по производству кабин и проведет совещание по организации 40-летия челнинского автогиганта.

Также Комаров посетит предприятие по выпуску коробок передач для грузовиков ООО «ЦФ КАМА» и осмотрит шестую очередь Камского индустриального парка «Мастер».

Завтра полпред президента РФ в ПФО проведет в Казани совещание по реализации основных положений указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Также он ознакомится с работой ОЭЗ «Иннополис», посетит медицинский центр «Мать и Дитя» и ряд других объектов.

Напомним, в начале сентября президент России Владимир Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» Игоря Комарова полпредом в ПФО. Накануне стало известно о его визите в Татарстан.

