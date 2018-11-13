Минниханов встретился с главой Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с начальником Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым. Беседа состоялась в Доме Правительства РТ.

Стороны отметили важность налаживания диалога между субъектами РФ и странами ближнего и дальнего зарубежья, в том числе проведение совместных проектов и повышение уровня взаимодействия в экономике, науке, образовании и культуре.



Во встрече также участвовали руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Александр Терентьев, ректор КФУ Ильшат Гафуров, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее Рустам Минниханов встретился с делегацией итальянских деловых кругов. Участники беседы обсудили условия, необходимые для увеличения объемов взаимной торговли, а также обозначили перспективные отрасли.