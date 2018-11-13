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Минниханов обсудил сотрудничество с делегацией итальянских деловых кругов

13:10, 13.11.2018
Минниханов обсудил сотрудничество с делегацией итальянских деловых кругов

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с делегацией Ассоциации итальянских промышленников в России «Confindustria Russia».

На встрече были рассмотрены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Италией в рамках российско-итальянских отношений.

Кроме того, участники беседы обсудили условия, необходимые для увеличения объемов взаимной торговли, обозначили перспективные отрасли для более тесного взаимодействия татарстанских и итальянских компаний, передает пресс-служба президента РТ.

«У нас большой опыт сотрудничества с итальянскими компаниями. Многие из них участвовали в наших проектах в сфере машиностроения, нефтехимии и АПК. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении наших связей», — отметил Минниханов.

Ранее Рустам Минниханов предложил главе Гагаузии сотрудничество в сфере АПК. Интерес для Татарстана вызывает закупка молдавских семян, овощей, орехов и продукция молдавских виноделов.

ОбществоВласть Татарстан
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