Изнасилованная дознаватель в Уфе рассказала, как над ней издевались полицейские

23-летняя девушка-дознаватель, изнасилованная полицейскими в Уфе, рассказала свою версию произошедшего.

В распоряжении «Комсомольской правды» оказался документ о возбуждении уголовного дела, где потерпевшая описывает события той ночи. По ее словам, после работы она откликнулась на приглашение коллег и приехала вечером в отдел по вопросам миграции, где приступила к распитию алкоголя вместе с тремя полицейскими.

Спустя некоторое время сотрудники правопорядка начали приставать к девушке, затем стали бить ее по различным частям тела и сорвали одежду. После чего мужчины изнасиловали потерпевшую. Только под утро дознаватель вышла из отдела.

Официального комментария от следственных органов по данному документу не последовало.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Ранее Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.