Уфимский «Толпар» вновь проиграл в Новосибирске

Уфимский «Толпар» в Новосибирске провел второй выездной матч против «Сибирских Снайперов» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19. В стартовом периоде уфимцы пропустили уже в дебюте, а затем в середине — дублем отличился Тимофей Аксененко, и так и не сумели оправиться от этого до перерыва.

Лишь при счете 0:3 уфимцы ответили первым голом, его забил Родион Амиров. Но уже через 59 секунд Данил Башкиров сократил отставание до минимума — 2:3.

Заключительный игровой отрезок проходил с громадным преимуществом «Толпара». Уфимские хоккеисты превосходили соперника по всем компонентам игры, однако хозяева так и не позволили гостям сравнять счет.

«Сибирские Снайперы» были сильнее в обеих встречах, но уфимцы сохранили лидерство в МХЛ.

