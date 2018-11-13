В Казани объем доходов увеличился на 1,8 млрд рублей

За 10 месяцев этого года налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет Казани в объеме 12,7 млрд рублей — на 1,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Темп роста поступлений доходов составил 116,9%, цитирует мэрия Казани начальника финансового управления Ирека Мухаметшина.

Основными источниками налоговых доходов бюджета города, как и в прежние годы, остаются налог на доходы физических лиц, земельный налог и налоги на совокупный доход, составляющие 91% в налоговых доходах бюджета.

Ожидается, что бюджет города на 2019 год по доходам и расходам составит почти 23 млрд рублей. Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2019 год составляет 15,1 млрд рублей, из которых 13 млрд — налоговые доходы, 2,1 млрд рублей — неналоговые.



Ранее глава Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаил Шмаков предупредил, что рост налоговой нагрузки на россиян может привести к протестам, а груз в виде штрафов и налогов уже возмущает россиян.