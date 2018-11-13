Профсоюзы предупредили о «серьезных протестах» россиян в случае роста налогов

Глава Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаил Шмаков предупредил, что рост налоговой нагрузки на россиян может привести к протестам, а груз в виде штрафов и налогов уже возмущает россиян.



«Жалобы и недовольство есть постоянно, они связаны с ростом различных штрафов, поборов на дорогах, рост фискальной нагрузки через увеличение кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков, которые есть у людей»,— цитирует «РИА Новости» Шмакова.

По его словам, «любое дополнительное небольшое воздействие на их психику может привести к достаточно серьезным протестам».

В связи с заявлениями Шмакова президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву провести анализ ситуации в регионах.

«Профсоюз обращает внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население, на людей. Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам», — заявил Путин.