Ак Барс Банк за 9 месяцев увеличил активы по РСБУ на 11%

Ак Барс Банк в январе — сентябре 2018 года увеличил активы на 10,9% — до 483,8 млрд рублей.

Сумма чистой ссудной задолженности выросла на 32,8% — до 298,5 млрд рублей, при этом резервы на возможные потери — на 26,6%, до 42,3 млрд рублей. Межбанковские кредиты и депозиты выросли в 2,2 раза — до 100 млрд рублей, говорится в отчете кредитной организации по РСБУ.

В целом чистые доходы снизились на 9,7% — до 13 млрд рублей, операционные расходы — на 23,1%, до 10,5 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения составила 2,6 млрд рублей, увеличившись в 3,1 раза.

Ранее «Реальное время» писало, что Ак Барс Банк в I полугодии 2018 года получил чистую прибыль в размере 3,1 млрд руб. Активы банка за тот же период выросли на 7,1% — до 413,4 млрд рублей.