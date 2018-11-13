В Казани довели до суда аферу с распиской от покойника на 8 млн рублей

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В Московский райсуд Казани направлено дело об афере с поддельной распиской на 8 млн рублей за подписью покойного предпринимателя. По версии обвинения, с помощью этого документа четверо казанцев пытались отсудить деньги у супруги покойного — владелицы сети ветеринарных клиник Елены Алексеевой.

Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы, в итоге заявителя иска Алексея Инчина задержали в августе этого года при выходе из здания суда, а позже оперативники и следователи вышли еще на трех подозреваемых. В итоге обвинения были предъявлены бывшему другу семьи Алексеевой, экс-сотруднику полиции и бизнесмену Андрею Зубкову, его родственнику Дмитрию Герасимову и учредителю зеленодольского ДНТ «Мечта» Андрею Корню.

Как сообщает прокуратура РТ, всей четверке предъявлены обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), подделке официальных документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ). Герасимову также вменяют незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) — за найденный при обыске патрон калибра 7,62 мм.

Кстати, Герасимов — единственный, кто находится в СИЗО, трое его предполагаемых подельников, признавших вину, сейчас под домашним арестом.

Напомним, сотрудники БЭП и Следкома по РТ смогли выйти еще на одну группу «разводящих», которые хотели получить деньги с Алексеевой.