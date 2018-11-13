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Мусину дали еще три месяца на ознакомление с материалами дела

10:38, 13.11.2018
Мусину дали еще три месяца на ознакомление с материалами дела
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Верховный суд Татарстана удовлетворил сегодня, 13 ноября, ходатайство следствия о продлении срока содержания Роберта Мусина под домашним арестом до 16 февраля 2019 для ознакомления с материалами дела.

До истечения срока содержания 16 ноября экс-банкир сделать это не успевает, передает корреспондент «Реального времени». Ни прокуратура, ни сам Мусин и его защитник против ходатайства не возражали.

Как прозвучало в суде, экс-предправления ТФБ ознакомился с 40 томами уголовного дела из имеющихся 120 томов.

Напомним, ранее следователи повторно просили ограничить Мусину срок ознакомления с материалами дела, однако суд в этом ходатайстве отказал. Подробно — в материале «Реального времени».

ЭкономикаБанкиПроисшествия Татарстан
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