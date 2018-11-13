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Эксперт спрогнозировал рост доллара до 68 рублей сегодня

10:00, 13.11.2018
Эксперт спрогнозировал рост доллара до 68 рублей сегодня
Фото: pixabay.com

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 67,5—68 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, рынок будет находиться в ожидании новых заявлений главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о возможности повышения ключевой ставки. Так, 8 ноября глава Банка России призвала не бояться возможного незначительного повышения ключевой ставки.

Накануне на фоне отсутствия в течение дня негативного внешнеполитического фона рубль (67,84 долл./руб) пытался скорректироваться вниз, но дешевеющие котировки черного золота оказывали негативное влияние.

При этом доходности ОФЗ превысили 9%. Аналитики считают, что иностранные инвесторы продолжают выходить из российских активов на фоне победы демократов на промежуточных выборах в Нижнюю палату Конгресса.

Накануне эксперт прогнозировал курс доллара к рублю в интервале 67,0—67,7 рублей за 1$.

ЭкономикаФинансы
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