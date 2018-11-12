Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 65,95 —66,45 рублей. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, эта неделя станет последней по раскрытию финансовых отчетов большого блока корпораций. Кроме того, рынок будет ожидать прояснения ситуации по обещанной Трампом на прошлой неделе большой торговой сделки между США и Китаем.

Напомним, экономисты находятся в ожидании нового глобального кризиса. Никто не отменял закономерность циклических спадов и крупных геополитических потрясений. Вопрос только, что станет причиной для кризиса. Обзор мнений — в материале «Реального времени».