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В Самаре затопило гипермаркет «Леруа Мерлен»

13:57, 22.07.2018
В Самаре затопило гипермаркет «Леруа Мерлен»
Фото: realnoevremya.ru

Из-за сильного дождя в Самаре затопило гипермаркет «Леруа Мерлен», расположенный в торговом центре «Космопорт».

Как пишут пользователи в соцсетях, спустя 20 минут после начала ливня вода стала затекать в строительный магазин. Посетители, чтобы не промочить ноги, залезали на стеллажи. Сотрудники гипермаркета пытались удалить воду с помощью машин для мойки пола.

Добавим, что сильный дождь с громом прошелся по городу в субботу, 21 июля. От непогоды пострадали автомобилисты, затопило дворы и улицы Самары.

Напомним, ранее в Японии из-за наводнения погибли более 220 человек.

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