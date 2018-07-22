В Самаре затопило гипермаркет «Леруа Мерлен»

Из-за сильного дождя в Самаре затопило гипермаркет «Леруа Мерлен», расположенный в торговом центре «Космопорт».

Как пишут пользователи в соцсетях, спустя 20 минут после начала ливня вода стала затекать в строительный магазин. Посетители, чтобы не промочить ноги, залезали на стеллажи. Сотрудники гипермаркета пытались удалить воду с помощью машин для мойки пола.

Добавим, что сильный дождь с громом прошелся по городу в субботу, 21 июля. От непогоды пострадали автомобилисты, затопило дворы и улицы Самары.

Напомним, ранее в Японии из-за наводнения погибли более 220 человек.