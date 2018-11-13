ГИБДД ускорит взимание штрафов до 3 тысяч рублей

Штрафы на сумму до 3 тысяч рублей будут взиматься в упрощенном порядке, согласно новой редакции закона «Об исполнительном производстве». На оплату штрафа у нарушителей будет пять дней.



Под упрощенную форму взыскания попадут штрафы за превышение скорости, выезд на выделенную полосу и парковку под запрещающим знаком.

Отмечается, что если приставы получают от ГИБДД постановление о неоплаченном штрафе с камеры на сумму до 3 тысяч рублей, в течение трех дней должник получит заказное или электронное письмо с уведомлением «о приведении исполнительного документа к исполнению» вместо начала исполнительного производства через 70 дней после нарушения, пишет «Коммерсант».

По истечении двух рабочих дней после получения письма приставы направляют в банк документ, являющийся основанием для списания задолженности и исполнительского сбора в размере 1 тыс. рублей, если нарушитель не оплатил штраф.

Исполнительное производство будет начинаться лишь после 20 дней уклонения от выплаты штрафа.

Ранее сообщалось, что ГИБДД предлагает ввести штрафы за опасное вождение в размере 5 тыс. рублей.