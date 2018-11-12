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ГИБДД предлагает ввести штраф в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение

11:52, 12.11.2018
ГИБДД предлагает ввести штраф в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госавтоинспекция разработала законопроект, вводящий штраф за опасное вождение в размере 5 тыс. рублей.

«Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тыс. рублей», — цитирует ТАСС главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Отмечается, что в Госдуму внесены разработанные другими ведомствами законопроекты, затрагивающие вопросы безопасности дорожного движения.

«Например, это законопроект, разработанный Минтрансом, об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути: предлагается увеличить штраф за нарушение до 5 тыс. рублей», — сказал Черников.

Ранее в России правительство приняло постановление о введении ограничений для водителей, стаж вождения которых составляет менее двух лет.

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