Ученые рассказали о продуктах, предотвращающих рак

Употребление в пищу органических продуктов снижает риск возникновения некоторых видов рака. К такому выводу пришли французские ученые по результатам исследований, проходивших с 2009 по 2016 год.

Всего в нем принимали участие около 70 тыс. человек. Их разделили на четыре группы в зависимости от доли органических продуктов в рационе. Выяснилось, что те, кто употреблял органику чаще всего, на 25 процентов меньше были подвержены риску возникновения опухоли. Однако это не повлияло на рак кишечника и простаты, отмечает The Independent

«Если результаты подтвердятся, поощрение употребления органических продуктов населением в целом может стать частью стратегии по профилактике рака», — сообщила одна из авторов исследования Жюли Бодри.

Напомним, что в этом году Нобелевскую премию по медицине присудили Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за новый метод лечения рака.

