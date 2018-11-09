СМИ: ВТБ тайно профинансировал продажу «Роснефти»

Российский государственный банк ВТБ профинансировал сделку по приобретению доли «Роснефти» суверенным фондом Катара Qatar Investment Authority (QIA). Размер кредита составил около $6 млрд.

Эту информацию подтвердили девять источников, пишет Reuters. Пять из них назвали примерную сумму кредита, отмечает издание.

В ВТБ факт финансирования сделки отрицают. При этом, исходя из опубликованной на сайте ЦБ отчетности кредитной организации, ВТБ одолжил неназванным иностранным заемщикам 434 млрд рублей ($6,7 млрд) на срок до трех лет после того, как сам занял у Центробанка 350 млрд рублей.

Напомним, что пакет в 19,5% акций «Роснефти» приобрел паритетный консорциум суверенного фонда Катара и сырьевого трейдера Glencore. Они заплатили 692,4 млрд рублей (около 10,2 млрд евро). В декабре 2016 года Минфин РФ сообщил о получении денег.



