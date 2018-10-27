Банк России повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году до $66 млрд

Центробанк повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году до $66 млрд с 55 млрд.

Кроме того, регулятор понизил прогноз по этому показателю на 2019 год до $25 млрд с 27 млрд. В 2020 году ЦБ РФ ожидает снижения до $15 млрд с 18 млрд, а в 2021 году — до $14 млрд с 18 млрд, говорится в «Основных направлениях денежно-кредитной политики Банка России на 2019—2021 годы».

Ранее Банк России отчитался о многократном росте оттока капитала в третьем квартале 2018 года. По данным регулятора, за 3 месяца частный сектор вывел из страны $19,2 млрд. Это больше, чем за весь 2016 год, и в 48 раз больше, чем годом ранее.