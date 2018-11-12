Армия Израиля начала обстреливать сектор Газа в ответ на пуски ракет со стороны палестинцев
Истребители Армии обороны Израиля (IDF) начали наносить удары по сектору Газа в ответ на пуски более 80 ракет со стороны палестинцев.
В Twitter израильских военных появилось видео, на котором запечатлен, по их данным, «интенсивный ракетный обстрел Израиля со стороны Газы». Некоторые ракеты были перехвачены системой ПВО «Железный купол».Происшествия
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