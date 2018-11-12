Полпред президента в ПФО Игорь Комаров 13 ноября приедет в Татарстан

Завтра полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров приедет в Республику Татарстан с двухдневным рабочим визитом.

В первый день Игорь Комаров совместно с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым будет находиться в Набережных Челнах, где посетит ПАО «КАМАЗ», особую экономическую зону «Алабуга», Камский индустриальный парк «Мастер» и технопарк высоких технологий «ИТ-парк», сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

14 ноября в Казани Игорь Комаров проведет совещание по вопросу организации в регионе работы по реализации основных положений Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Также полпред президента в ПФО посетит особую экономическую зону «Иннополис», медицинский центр «Мать и дитя» и ряд других социально-экономических объектов.

Напомним, в начале сентября президент России Владимир Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» Игоря Комарова полпредом в ПФО.