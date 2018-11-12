Путин подписал закон о праве депутатов и сенаторов отказываться от надбавок к пенсиям

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации.

Поправки дают парламентариям право с 1 января 2019 года написать заявление о добровольном отказе от преференций на имя главы Минтруда РФ. Если парламентарии однажды откажутся от своих надбавок, больше им их не предоставят.

Сейчас на надбавку в 55% могут рассчитывать политики, отработавшие в парламенте больше пяти лет. Для тех, кто отработал больше десяти лет, доплата составляет 75%.



В августе секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил с 2019 года отменить депутатам и сенаторам пенсионные преференции. Госдума проголосовала за такую меру 25 октября, а 7 ноября ее одобрил Совфед.

Согласно исследованию РБК, только шесть из опрошенных депутатов пенсионного возраста готовы отказаться от пенсионной надбавки по истечении срока полномочий.