От пенсионной надбавки согласились отказаться шестеро депутатов Госдумы РФ

Шесть из опрошенных депутатов пенсионного возраста выразили готовность отказаться от пенсионной надбавки по истечении срока полномочий.

К моменту вступления закона в силу 1 января 2019 года из 450 депутатов Госдумы рассчитывать на надбавки смогут 74 человека. Об отказе от них заявили глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и четыре депутата от «Единой России» — Николай Гончар, Василий Максимов, Николай Борцов и Владислав Резник.

Согласно опросу РБК, не будут отказываться от надбавки 15 человек, 18 человек не стали комментировать вопрос, 16 не ответили на запросы, еще десять парламентариев пока не решили.

Пятеро опрошенных парламентариев сказали, что не собираются на пенсию, четверо — что этот вопрос их не касается, так как они получают другое пенсионное обеспечение.

В августе секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил с 2019 года отменить депутатам и сенаторам все пенсионные преференции. Депутаты Госсовета РТ не видят смысла в их отмене.