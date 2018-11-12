Путин поручил Медведеву проверить рост налоговой нагрузки в регионах

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву провести анализ по отраслям и регионам из-за роста фискальной и квазифискальной нагрузки на граждан.



«Профсоюз обращает внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население, на людей. Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам. Надо понимать, что там в реальной жизни происходит, не на бумажках, а в реальной жизни», — цитирует Путина «РИА Новости».



«Дмитрий Анатольевич, посмотрите, поговорите с коллегами на этот счет», — обратился президент России к премьер-министру Дмитрию Медведеву.



Ранее сообщалось, что в 2019 году Минфин РФ примет решение о компенсации налоговых потерь регионам после отмены налога на движимое имущество.