Минфин примет решение о компенсации налоговых потерь регионам в 2019 году

Решение о дальнейшей компенсации регионам выпадающих доходов после отмены налога на движимое имущество будет приниматься Минфином в 2019 году.



«Заранее (компенсировать выпадающие доходы, — прим. ред.) — это будет разово. Бюджет следующего года достаточно напряженный с учетом бюджетного правила и новыми расходами. В этом году есть свободные средства, нам лучше компенсировать в этом году опережающе, а дальше будем смотреть следующий бюджет», — передает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Илью Трунина.

По его словам, объем выпадающих доходов вследствие отмены налога будет снижаться, так как зависит от бухгалтерской стоимости, которая амортизируется.



Ранее сообщалось, что Минфин увеличит дотации регионам на 93 млрд рублей для возмещения будущих потерь в связи с отменой налога на движимое имущество. Отмечается, что оставшиеся 93 млрд рублей будут предусмотрены для субъектов поправками в закон о бюджете 2018 года.

Ранее Минэкономразвития предложило разделить недвижимое и движимое имущество для уменьшения налоговой нагрузки.