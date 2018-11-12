Капитан ФСИН из Челябинской области обратилась к Бастрыкину после избиения начальством

Начальник караула исправительной колонии № 5 ГУФСИН по Челябинской области Екатерина Шакурова заявила об избиении двумя руководителями.

В видеообращении, которое опубликовала ассоциация адвокатов России «За права человека», женщина рассказала, что с 2016 года, когда она впервые подверглась избиению коллегами-мужчинами и была незаконно уволена, ей не выплачивают заработную плату. При этом капитан ФСИН является матерью двоих детей.

Капитан ФСИН сообщила, что против избивавших ее было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои), однако несмотря на все доказательства, дело было прекращено. Основанием для этого якобы стало отсутствие состава преступления.



Шакурова адресовала видеообращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и потребовала скорейшего рассмотрения дела об избиении. Она также обратилась к главе ФСИН Геннадию Корниенко, которого попросила разобраться в ситуации с незаконным увольнением и допустить ее до несения службы.

Ранее в Башкирии разгорелся скандал с изнасилованием тремя полицейскими начальниками 23-летней девушки-дознавателя.