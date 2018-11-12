Татарстан и Дагестан поделили премию председателя Группы «Россия – Исламский мир»

Сегодня на IV заседании Группы стратегического видения президент Республики Татарстан и председатель Группы Рустам Минниханов вручил национальную премию «Россия — Исламский мир».

Обладателями премии 2018 года стали Ришат Хамидуллин (ИД «Хузур», Татарстан) с фильмом «Просто о главном». Он включает социальные ролики антиэкстремистской направленности, направленные на профилактику межрелигиозной и межнациональной нетерпимости.

Он поделил премию с Хаджимурадом Раджабовым (Дагестан), который представил документальный проект «Человек и вера» о духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи, пропаганде в обществе культуры межконфессионального диалога, укреплении мира и взаимоуважения, передает пресс-служба президента РТ.

Всего на участие в конкурсе в этом году подано 34 заявки.

Ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на IV заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» предложил создать совместную Академию молодых лидеров.