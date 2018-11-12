Минниханов предложил создать Академию молодых лидеров

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на IV заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» выступил с инициативой создания совместной Академии молодых лидеров.

Суть предложения заключается в скоординированной подготовке высококвалифицированных молодых кадров. В рамках Академии предлагается разработать программу подготовки молодых людей с организацией курсов в России, на базе Болгарской исламской академии, а также в государствах исламского мира, заинтересованных в реализации проекта.

«Это позволило бы использовать опыт и богатый интеллектуальный потенциал наших государств для подготовки специалистов нового поколения. Вероятно, в содержательной части целесообразно было бы сделать упор на вопросах синтеза современных технологий и традиционных ценностей, партнерства цивилизаций и вопросах управления в условиях многополярного мира» — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Дагестан для проведения в качестве председателя IV заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Также президент РТ обсудит вопросы развития межрегионального сотрудничества с главой Дагестана Владимиром Васильевым.