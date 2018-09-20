В Самаре продлят маршрут автобуса №37

В Самаре продлят маршрут автобуса №37. Об этом сообщили в компании «СамараАвтоГаз».

По информации перевозчика, данное решение было принято после многочисленных просьб пассажиров. В октябре этого года маршрут будет продлен до Приволжского района, до рынка Шапито. На данный момент автобус ходит от 14 микрорайона до Хлебной площади.

Напомним, ранее мэрия Казани попросила увеличить субвенции для перевозчиков.