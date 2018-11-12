Минниханов с визитом прибыл в Дагестан

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Дагестан. В республике президент РТ в качестве председателя проведет IV Заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».



Основная тема обсуждения «Противодействие экстремизму посредством образования молодежи». В качестве конкретного предложения, направленного на борьбу с радикализмом в молодежной среде, предлагается проект создания совместной российско-мусульманской «Академии будущих лидеров» на базе Болгарской исламской академии, говорится в сообщении пресс-службы РТ.

Отмечается, что в Дагестане Минниханов обсудит вопросы развития межрегионального сотрудничества с главой республики Владимиром Васильевым.

Ранее сообщалось, что в рамках заседания группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» будут рассмотрены совместные проекты в области образования. Принять участие в форуме изъявили желание 34 представителя из 25 зарубежных стран и 35 участников из регионов России.