В ГИБДД опровергли информацию о штрафах за отсутствие зимней резины

В ГИБДД опровергли информацию СМИ о том, что с 11 ноября за неиспользование зимней резины водителей будут штрафовать.

В ведомстве напомнили, что 11 ноября вступили в силу изменения в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».



В Госавтоинспекции подчеркнули, что административная ответственность за эксплуатацию транспортного средства категорий М1 и N1 (легковые автомобили и грузовые автомобили полной массой не более 3,5 тонны), не укомплектованного зимними шинами в зимнее время, в Кодексе РФ об административных правонарушениях не установлена, передает «Интерфакс».

Ранее МВД России подготовило проект постановления кабмина, предусматривающий исключение обязанности по установке знака «Шипы» на автомобилях. Проект постановления уже внесен в правительство РФ.