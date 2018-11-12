Медведев назначил главой своего протокола Сергея Соболева

Главой протокола премьер-министра и замруководителя аппарата правительства назначен директор департамента протокола правительства Сергей Соболев.

На новой должности Соболев сменил Марину Ентальцеву, которая ранее была освобождена от должности. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Марина Ентальцева в 2008— 2012 годах работала в качестве руководителя протокола президента, когда этот пост занимал Дмитрий Медведев. После того, как Медведев снова стал премьером, Ентальцева возглавила протокол председателя правительства.



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил своим пресс-секретарем первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня» Олега Осипова. До него эту должность занимала Наталья Тимакова, которая вошла в правление ВЭБ.