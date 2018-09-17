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Замглавы МИА «Россия сегодня» сообщил о назначении пресс-секретарем Медведева

16:53, 17.09.2018
Замглавы МИА «Россия сегодня» сообщил о назначении пресс-секретарем Медведева
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил своим пресс-секретарем первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня» Олега Осипова.

«Дмитрий Анатольевич назначил меня пресс-секретарем» — цитирует Осипова «РИА Новости».

По его словам, Медведев подписал распоряжение об освобождении Натальи Тимаковой от должности пресс-секретаря в связи с переходом на другую работу.

Осипов также добавил, что назначен на должность заместителя руководителя аппарата.

Нынешний пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова ранее заявила, что переходит на работу во «Внешэкономбанк».

Также сообщалось, что должность пресс-секретаря Медведева могли занять директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко, председатель совета директоров коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский и основной спичрайтер премьера Марина Волкова.

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