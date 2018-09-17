Замглавы МИА «Россия сегодня» сообщил о назначении пресс-секретарем Медведева

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил своим пресс-секретарем первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня» Олега Осипова.



«Дмитрий Анатольевич назначил меня пресс-секретарем» — цитирует Осипова «РИА Новости».



По его словам, Медведев подписал распоряжение об освобождении Натальи Тимаковой от должности пресс-секретаря в связи с переходом на другую работу.



Осипов также добавил, что назначен на должность заместителя руководителя аппарата.

Нынешний пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова ранее заявила, что переходит на работу во «Внешэкономбанк».



Также сообщалось, что должность пресс-секретаря Медведева могли занять директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко, председатель совета директоров коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский и основной спичрайтер премьера Марина Волкова.