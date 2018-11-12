«Уфа» заполнит паузу в чемпионате РПЛ турниром на Кипре

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что во время перерыва на матчи сборных «горожане» примут участие в турнире на Кипре.



«После матча поблагодарил футболистов, главного тренера Дмитрия Кириченко. Не стоит никого сейчас выделять, Дмитрий Сергеевич провел хорошую работу, в перерыве на игры сборных у него будет больше времени… Что касается дополнительной премии за победу, то в «Уфе» такого нет, есть система премиальных за победу», — сказал он. — Уходим на перерыв в хорошем настроении. «Уфа» примет участие в коммерческом турнире на Кипре. В прошлом году мы стали победителями, теперь хотим защитить титул».

Напомним, в прошлом году уфимцы выиграли блиц-турнир Korantina Homes Cup, прошедший на Кипре. В финале «Уфа» победила местный «Пафос» — 3:0.

