В Дагестане 10—13 ноября пройдет заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир»

В Дагестане 10—13 ноября пройдет заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Проведение мероприятия обсуждалось на рабочем совещании с участием главы региона Владимира Васильева.

По словам врио первого зампреда правительства Дагестана Анатолия Карибова, в рамках заседания группы будут рассмотрены совместные проекты в области образования. На сегодня принять участие в форуме изъявили желание 34 представителя из 25 зарубежных стран и 35 участников из регионов России.

Васильев отметил, что проведение заседания в Дагестане является первым шагом к сотрудничеству с Татарстаном, передают «Хивские вести».

Ранее Минниханов встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси и попросил его рассмотреть возможность проведения в стране одного из заседаний Группы стратегического видения «Россия — исламский мир».