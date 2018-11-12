Центральную елку Казани установят около Чаши в декабре

Встреча нового 2019 года в Казани будет организована в двух парках — у центральной елки Центра семьи «Казан», где будет построен ледовый городок и организована новогодняя ярмарка, а также на катке в парке «Черное Озеро».

С 20 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в Казани предполагается провести более 250 мероприятий на территории 18 общественных пространств города, сообщает мэрия Казани.



Еще одной площадкой для новогодних праздничных мероприятий станет Горкинско-Ометьевский лес, Центральный парк культуры и отдыха.

Также празднично украсят еще 9 общественных пространств — набережную озера Нижний Кабан, ул.Баумана, парк «Калейдоскоп», парк «Континент», Лядской Сад, парк им.Урицкого, парк «Крылья Советов» и парк «Сосновая Роща» и ул. Баумана.

Напомним, власти Казани планируют организовать ярмарки на новогодних елках города. Мэрия рассчитывает охватить все елки единой концепцией.

Ранее «Реальное время» писало, что у Казани нет денег на новогоднюю иллюминацию. Тогда Санникова отмечала, что силами комитета по туризму эту проблему решить невозможно. Мэр города ответил на это, что чиновники должны «включить креатив».