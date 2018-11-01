Власти Казани организуют ярмарки по примеру европейских на Новый год
Власти Казани планируют организовать ярмарки на новогодних елках города. Мэрия рассчитывает охватить все елки единой концепцией.
Главные елки откроются в парке «Черное озеро» и рядом с Центром семьи «Казан», передает корреспондент «Реального времени».
«Мы также планируем провести новогодние ярмарки, которые будут на основных туристических потоках», — рассказала сегодня глава комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.
Казанские ярмарки будут представлять собой подобие европейских, которые открываются в ведущих туристических столицах. На них будут представлены местные сувениры, народные промыслы, национальная кухня.
Ранее «Реальное время» писало, что у Казани нет денег на новогоднюю иллюминацию. Тогда Санникова отмечала, что силами комитета по туризму эту проблему решить невозможно. Мэр города ответил на это, что чиновники должны «включить креатив».ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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