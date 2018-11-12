Новости спорта

01:37 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Динамо-Казань» стартовало в чемпионате России с домашнего поражения

00:40, 12.11.2018

Волейболистки «Динамо-Казань» в первом туре чемпионата России среди женских команд Суперлиги уступили на свое площадке новичку турнира, калининградскому «Локомотиву». Матч завершился со счетом 3:1 (25:23, 25:21, 17:25, 25:16) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стала Ирина Воронкова, набравшая 26 очков, ранее выступавшая как раз за казанский клуб. В составе «Динамо» больше всех очков набрала Анна Котикова — 13.

Во втором туре, 16 ноября, «Динамо-Казань» примет на своей площадке другого дебютанта Суперлиги — «Минчанку».

СпортВолейбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты