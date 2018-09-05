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Toyota отзовет более 1 млн машин по всему миру из-за риска возгорания

11:38, 05.09.2018
Toyota отзовет более 1 млн машин по всему миру из-за риска возгорания
Фото: wikipedia.org / TTTNIS

Японский автопроизводитель Toyota отзовет более 1,03 млн автомобилей Prius и C-HR из-за риска возгорания.

Представитель компании заявил, что 554 тыс. машин будут отозваны в Японии, 192 тыс. — в США. В каких еще странах будет произведен отзыв автомобилей, в компании не уточнили, сообщает Bloomberg.

Напомним, в мае отзывали 7,6 тыс. автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с подушками безопасности.

ПроисшествияПромышленностьМашиностроение
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