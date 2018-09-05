Toyota отзовет более 1 млн машин по всему миру из-за риска возгорания

Японский автопроизводитель Toyota отзовет более 1,03 млн автомобилей Prius и C-HR из-за риска возгорания.

Представитель компании заявил, что 554 тыс. машин будут отозваны в Японии, 192 тыс. — в США. В каких еще странах будет произведен отзыв автомобилей, в компании не уточнили, сообщает Bloomberg.

Напомним, в мае отзывали 7,6 тыс. автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с подушками безопасности.