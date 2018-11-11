Путин и Трамп обменялись рукопожатиями в Париже

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись рукопожатиями около Триумфальной арки в Париже, куда они оба прибыли на мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны.

Как уточняет "Интерфакс", президент России приехал на церемонию последним из зарубежных гостей. Мероприятие началось сразу после его прибытия.

Президент России проследовал к своему месту в первом ряду, однако перед тем, как его занять, пожал руки французскому лидеру Эммануэлю Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и Трампу, а также его супруге Меланье.



В момент приветствия президент России показал Трампу поднятый вверх большой палец. Трамп в ответ похлопал его по плечу. После этого, Путин занял свое место по левую руку от супруги Макрона.

Затем Путин вместе с другими лидерами отправится на пленарное заседание Парижского форума мира.

Ранее сообщалось, встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдет 11 ноября в Париже. Позднее СМИ сообщили, что переговоры были отменены по просьбе французского лидера Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин и Трамп так или иначе пересекутся «на ногах».

