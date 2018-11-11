Цезарь Навас: «Сыграли нормально, но нам надо побеждать чаще»

Защитник «Рубина» Цезарь Навас прокомментировал игру казанцев с «Локомотивом».

«По игре были моменты забить, тот же Азмун мог забивать в концовке матча, но не получилось. Холодная погода сказывалась на игре. В целом, после «Оренбурга» сыграли в принципе нормально. Сейчас концовка сезона, нам надо чаще выигрывать, чтобы хорошо закончить год», — передает слова Наваса корреспондент «Реального времени».

Встреча между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом» завершилась нулевой ничьей.

Следующий матч казанцы проведут 24 ноября в Махачкале против местного «Анжи». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

