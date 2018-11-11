В России за 10 месяцев 2018 года производство водки сократилось на 1,1%

Россия за 10 месяцев 2018 года произвела 63,15 млн декалитров (дал) водки, что на 1,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме того, предприятия страны произвели 8,79 млн дал шампанских и игристых вин, что на 4,1% меньше, чем годом ранее, сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

При этом коньячные предприятия за этот же период увеличили производство коньяка на 1,1% — до 6,71 млн дал. Выпуск винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, в январе — октябре вырос на 14,7% — до 19,41 млн дал, передает "Интерфакс".

Ранее министерство финансов РФ предложило поднять минимальные розничные цены на водку и коньяк до 215 рублей и 388 рублей соответственно.