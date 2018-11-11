Российские фигуристы Загорски и Гурейро стали вторыми на этапе Гран-при в Японии

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли 2-е место в танцах на льду на четвертом этапе серии Гран-при в японской Хиросиме.

По итогам ритм-танца и произвольного танца россияне набрали 183,05 балла.

Победителями турнира стали Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер из США (184,63). Третье место заняли также представители США Рэйчел Парсонс и Майкл Парсонс (178,64), передает RT.

Отметим, что другие российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли 7-е место (159,96).

Накануне уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева стала третьей на этапе Гран-при в Японии. Она уступила двум японским фигуристкам Рики Кихире и Сатоко Мияхару.