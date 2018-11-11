Юниорская сборная России по хоккею выиграла Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России (игроки не старше 17 лет) победила команду Финляндии со счетом 2:1 в финале Мирового кубка вызова по хоккею в Канаде.

В составе россиян шайбы забросили Даниил Гущин (25-я минута) и Игнат Коханин (37). У финнов отличился Ееро Ниеми (5), передает ТАСС.

Мировой кубок вызова — международный турнир, организованный Федерацией хоккея Канады, проводится с 1986 года. Сборная России выиграла турнир в четвертый раз, в 1988 году Мировой кубок вызова выиграла команда СССР.

Накануне сборная России по хоккею досрочно выиграла Кубок Карьяла, одержав победы над Финляндией и Швецией. В заключительном туре российская команда сыграет с чехами.