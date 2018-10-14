СМИ сообщили о договоренности ЕС и Великобритании по Brexit

Европейский союз и Великобритания достигли соглашения об основных параметрах по Brexit.

«Все основные разногласия сняты, переговорщики достигли принципиального соглашения», — сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.

Между тем в Еврокомиссии считают преждевременным комментировать сообщения о достижении договоренности обо всех ключевых параметрах соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

В пресс-службе ЕК уточнили, что итоги переговоров о Brexit будут обсуждаться на саммите 17 октября.

Ранее министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс допустил, что Великобритания может покинуть ЕС без соглашения с Брюсселем. Перед этим британские власти заявили, что не будут платить ЕС «отступные» за Brexit в размере 39 млрд фунтов стерлингов, если не будет заключено торговое соглашение.