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На Украине предложили изменить празднование 8 Марта из-за России

00:23, 11.11.2018
На Украине предложили изменить празднование 8 Марта из-за России
Фото: flickr.com

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что украинцам стоит отказаться от традиционного празднования 8 Марта, чтобы избежать «синхронности» с Россией.

«Все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет», — цитирует Вятровича «Главред».

По его словам, среди молодых украинцев отсутствует ностальгия по подобным праздникам.

«Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция. Мы будем говорить не о международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин», — добавил он.

Ранее на Украине вступил в силу закон, вводящий уголовную ответственность для россиян, незаконно пересекающих украинскую границу.

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