На Украине предложили изменить празднование 8 Марта из-за России

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что украинцам стоит отказаться от традиционного празднования 8 Марта, чтобы избежать «синхронности» с Россией.



«Все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет», — цитирует Вятровича «Главред».

По его словам, среди молодых украинцев отсутствует ностальгия по подобным праздникам.

«Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция. Мы будем говорить не о международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин», — добавил он.

Ранее на Украине вступил в силу закон, вводящий уголовную ответственность для россиян, незаконно пересекающих украинскую границу.