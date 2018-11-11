На Украине предложили изменить празднование 8 Марта из-за России
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что украинцам стоит отказаться от традиционного празднования 8 Марта, чтобы избежать «синхронности» с Россией.
«Все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет», — цитирует Вятровича «Главред».
По его словам, среди молодых украинцев отсутствует ностальгия по подобным праздникам.
«Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция. Мы будем говорить не о международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин», — добавил он.
Ранее на Украине вступил в силу закон, вводящий уголовную ответственность для россиян, незаконно пересекающих украинскую границу.ОбществоВласть
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