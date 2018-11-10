Российские моряки с задержанного в Стамбуле судна объявили голодовку

Российский экипаж сухогруза Streamline, задержанного в Стамбуле в июне, объявил голодовку. Моряки требуют от судовладельца погашения долгов по зарплате.

«Обращались во все возможные инстанции, результата — ноль. Проходящий судебный процесс, который якобы мешает выплате зарплаты, — это отговорка», — цитирует «РИА Новости» капитана судна Бахмана Багирова.



По его словам, глава Аkca Shipping не выходит на связь с экипажем, а его помощник Джейхун Мардалиев «обманывает» моряков. Отмечается, что долги по зарплатам достигли 90 тыс. долларов.

Отметим, что судно Streamline с 11 российскими моряками на борту было арестовано в Стамбуле в июне. Причиной ареста стали долги его владельца перед турецкими властями в размере $420 тысяч.

Ранее Россия и Украина начали переговоры по обмену капитанов российского судна «Норд» и украинского «ЯМК-0041».

Напомним, украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта. Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Украинский суд арестовал «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы.

