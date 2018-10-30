Россия и Украина начали переговоры по обмену капитана «Норда» на украинца

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о начале переговоров по обмену капитанов российского судна «Норд» и украинского «ЯМК-0041».

«Мы сегодня начинаем процесс переговоров на этот счет (по обмену капитанов). Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса», — приводит ее слова «РИА Новости».

Напомним, что сегодня семерых российских моряков с судна «Норд» обменяли на семерых украинских моряков судна «ЯМК-0041». Капитан сейнера «Норд» Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается на Украине.

Напомним, украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта. Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Украинский суд арестовал «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы.