Альберт Яруллин: «Думаю, Потапова ждет карьерный рост в «Макдоналдсе»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» Алексей Потапов и Альберт Яруллин сегодня приняли участие в благотворительной акции и принимали заказы посетителей одного из казанских «Макдоналдсов», предлагая помочь детям, нуждающимся в поддержке.

— Остались положительные эмоции, было приятно пообщаться с болельщиками, — приводит слова Яруллина «Татар-информ». — Нелегкая работа, тут все время суета. Но было интересно. Из общего с хоккеем здесь командная игра.

Алексей Потапов очень активно продавал. Говорит: «Возьми пирожок, без него не отпущу». Думаю, его ждет карьерный рост в «Макдональдсе».

Напомним, что «Ак Барс» ближайший матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет 13 ноября, во вторник, и сыграет на своей площадке со «Слованом» из Братиславы.

