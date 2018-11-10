Алексей Потапов: «Не все меня узнавали в окошке «МакАвто»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» Алексей Потапов и Альберт Яруллин сегодня приняли участие в благотворительной акции и принимали заказы посетителей одного из казанских «Макдоналдсов», предлагая помочь детям, нуждающимся в поддержке.

— Из-за плотного графика у нас только сейчас появилась возможность поработать на благо, — рассказал Потапов. — Я увидел, что работники «Макдоналдса» бегают, словно пчелки, их коллектив очень дружный и слаженный.

Также Потапов рассказал о своих ощущениях за прилавком: «Мне очень понравилось, люблю пробовать что-то новое. Интересно посмотреть, как проводится подобная работа изнутри. Это интересный опыт, но наше любимое дело – хоккей».

Несмотря на серьезность мероприятия, нашлось место и для курьезных моментов. «Я, когда стоял в «МакАвто», сказал: «Здравствуйте, я Алексей Потапов, продаю стикеры». На меня посмотрели и сказали: «И что?», – рассказал хоккеист «Татар-информу».

Напомним, что «Ак Барс» ближайший матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет 13 ноября, во вторник, и сыграет на своей площадке со «Слованом» из Братиславы.